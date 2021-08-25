Индия в ожидании третьей волны "ковида"

10 часов утра. Перед одним из пунктов вакцинации города Бангалор уже скопилась длинная очередь. В медучреждении на юге города принимают всех в порядке живой очереди и без предварительной записи. Санжиб, рабочий-мигрант, только что вакцинировался: "Наконец-то я смог получить первый компонент вакцины. В моей родной деревне, в горах штата Ассам, в течение многих недель почти никто не мог привиться. Каждый день приходило по 1000 человек, но на всех их привозили не более 100 доз вакцины".

Руководитель центра здоровья, доктор Гита, едва не потеряла своего мужа во время второй волны пандемии. Поэтому теперь она не хочет терять времени понапрасну: "Сегодня мы планируем вакцинировать 700, возможно, 1000 человек. В этом квартале вакцинировано уже около 50% населения. Наши врачи говорят, что не могут убедить всех колеблющихся. Очень многие употребляют алкоголь и опасаются, что побочные эффекты негативно скажутся на их самочувствии".

Убедить скептиков

Чтобы убедить колеблющихся, в городе Бангалор запустили специальный пилотный проект. Группы врачей совершают поквартирные обходы в районах проживания бедноты. Вот типичная сцена такого обхода глазами корреспондента RFI "Здравствуйте, мы врачи и работаем вместе с муниципалитетом. Получили ли вы оба компонента вакцины? — Я да, но мой сын нет, хотя он несколько раз посещал медицинский центр, и всякий раз ему говорили, что вакцины сейчас нет, он уже отчаялся. — Теперь у нас достаточно вакцины, поэтому, пожалуйста, дайте нам его номер телефона и мы обязательно найдем для него окно".

Врачи вручают каждому встречному прохожему проспект с адресом медцентра. Одна женщина боится побочных эффектов вакцины после первого компонента.

"Она говорит, что после прививки у нее стала неметь рука. Но я думаю, что это связано с медикаментами, которые она принимает от гипертонии. Я предложила ей прийти к нам в центр и пройти обследование, после которого она могла бы получить второй компонент" — говорит доктор Гита.

Еще одна квартира. Дверь открывает молодая женщина. Она полностью вакцинирована, но ее отец нет, так как болен диабетом.

"Обязательно скажи ему, чтобы он пришел к нам в центр. Больные диабетом находятся в группе риска и переносят коронавирус очень тяжело", — настаивает врач.

Титаническая задача

Специальное приложение позволяет медицинскому персоналу фиксировать состояние здоровья каждого жителя. Но для того, чтобы охватить всю зону работы, потребуется очень много времени, признает доктор Гита:

"Только в одном этом квартале 70000 квартир, и каждая из трех групп обходит в день около 150 домов. В таком ритме работы нам потребуется пять месяцев!"

Городской муниципалитет планирует открыть центры в районах проживания наименее иммунизированного населения. Речь идет о 198 городских кварталов. Пилотная программа рассчитана только на два. Нехватка вакцины, персонала, страх перед вакцинацией… Индии предстоит пройти еще долгий путь, чтобы вакцинировать необходимое для коллективного иммунитета количество своих граждан.

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