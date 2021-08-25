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Индия в ожидании третьей волны "ковида"

Мир

10 часов утра. Перед одним из пунктов вакцинации города Бангалор уже скопилась длинная очередь. В медучреждении на юге города принимают всех в порядке живой очереди и без предварительной записи. Санжиб, рабочий-мигрант, только что вакцинировался: "Наконец-то я смог получить первый компонент вакцины. В моей родной деревне, в горах штата Ассам, в течение многих недель почти никто не мог привиться. Каждый день приходило по 1000 человек, но на всех их привозили не более 100 доз вакцины".

Индия в ожидании третьей волны "ковида"

Руководитель центра здоровья, доктор Гита, едва не потеряла своего мужа во время второй волны пандемии. Поэтому теперь она не хочет терять времени понапрасну: "Сегодня мы планируем вакцинировать 700, возможно, 1000 человек. В этом квартале вакцинировано уже около 50% населения. Наши врачи говорят, что не могут убедить всех колеблющихся. Очень многие употребляют алкоголь и опасаются, что побочные эффекты негативно скажутся на их самочувствии".

Убедить скептиков

Чтобы убедить колеблющихся, в городе Бангалор запустили специальный пилотный проект. Группы врачей совершают поквартирные обходы в районах проживания бедноты. Вот типичная сцена такого обхода глазами корреспондента RFI "Здравствуйте, мы врачи и работаем вместе с муниципалитетом. Получили ли вы оба компонента вакцины? — Я да, но мой сын нет, хотя он несколько раз посещал медицинский центр, и всякий раз ему говорили, что вакцины сейчас нет, он уже отчаялся. — Теперь у нас достаточно вакцины, поэтому, пожалуйста, дайте нам его номер телефона и мы обязательно найдем для него окно".

Врачи вручают каждому встречному прохожему проспект с адресом медцентра. Одна женщина боится побочных эффектов вакцины после первого компонента.

"Она говорит, что после прививки у нее стала неметь рука. Но я думаю, что это связано с медикаментами, которые она принимает от гипертонии. Я предложила ей прийти к нам в центр и пройти обследование, после которого она могла бы получить второй компонент" — говорит доктор Гита.

Еще одна квартира. Дверь открывает молодая женщина. Она полностью вакцинирована, но ее отец нет, так как болен диабетом.

"Обязательно скажи ему, чтобы он пришел к нам в центр. Больные диабетом находятся в группе риска и переносят коронавирус очень тяжело", — настаивает врач.

Титаническая задача

Специальное приложение позволяет медицинскому персоналу фиксировать состояние здоровья каждого жителя. Но для того, чтобы охватить всю зону работы, потребуется очень много времени, признает доктор Гита:

"Только в одном этом квартале 70000 квартир, и каждая из трех групп обходит в день около 150 домов. В таком ритме работы нам потребуется пять месяцев!"

  • Городской муниципалитет планирует открыть центры в районах проживания наименее иммунизированного населения. Речь идет о 198 городских кварталов. Пилотная программа рассчитана только на два. Нехватка вакцины, персонала, страх перед вакцинацией… Индии предстоит пройти еще долгий путь, чтобы вакцинировать необходимое для коллективного иммунитета количество своих граждан.

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Автор: Андрей Викторов, Куратор: Любовь Степушова
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