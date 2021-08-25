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Планов действий по эвакуации из Афганистана после 31 августа у США нет

Мир

Президент Джо Байден заявил, что США "в темпе” завершат эвакуацию из Афганистана к 31 августа, если талибы* будут сотрудничать, но не смог сказать, сколько американцев всё ещё остаётся и есть ли какой-то план на время "после истечения крайнего срока".

Планов действий по эвакуации из Афганистана после 31 августа у США нет

Журналисты пула Белого дома отмечают, что выступление Байдена, первоначально назначенное на полдень вторника, им пришлось ждать почти шесть часов. При этом брифинги Госдепартамента и Пентагона вообще были отменены.

Когда президент США всё же вышел к томившимся в ожидании журналистам, он "много говорил о своей внутренней экономической повестке дня в Конгрессе, прежде чем обратиться к Афганистану".

Байден повторил тезисы предыдущей недели о необходимости прекращения 20-летней войны и рассказал о координации и сотрудничестве США с G7, НАТО, ООН и ЕС.

"США и их союзники в темпе завершат переброску по воздуху к 31 августа, но Пентагону и Госдепартаменту было предложено разработать планы на случай непредвиденных обстоятельств, если что-то пойдёт не так", — сказал Байден, отметив, что "успех операции зависит от дальнейшего сотрудничества с талибами"*.

Никто не знает, сколько американцев успели вывезти

Байден не смог ответить на вопрос, сколько американцев находилось среди более чем 70 тысяч человек, которые были вывезены из Кабула с 14 августа. Он поручил "подсчитать их" госсекретарю Энтони Блинкену и доложить сегодня, 25 августа.

До сих пор единственная оценка числа американцев, эвакуированных из Кабула, исходит от издания Politico, которое ссылается на утечку телеграммы Госдепартамента, где говорится, что по состоянию на полдень понедельника, было вывезено 4407 граждан США из 26 582 эвакуированных.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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