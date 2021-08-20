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Politico: "Талибан"* может начать продажу американского оружия

Мир

Боевики радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) захватили вооружение, которое США поставляли своим афганским союзникам и использовали сами. Теперь страна может стать новым рынком сбыта американского оружия.

Politico: "Талибан"* может начать продажу американского оружия

По данным издания Politico, на протяжении многих лет США помогали афганским военным оружием и боеприпасами. После захвата страны талибами американское вооружение попало в руки к боевикам. Таким образом, "Талибан" завладел оружием на миллиарды долларов. Теперь в распоряжении талибов находятся тысячи единиц стрелкового оружия, а также беспилотники, легкие штурмовики A-29, пикапы, внедорожники и вертолеты Black Hawk.

Также американцы оставили в Афганистане свои военные базы и блокпосты, где хранятся техника и оружие. Пока неизвестно точное количество американского вооружения, оставленного в стране. За последние два года США потратили 83 миллиарда долларов на обучение и оснащение афганской армии, сообщает Politico.

Теперь талибы могут начать распродавать американское вооружение другим террористическим группировкам, в том числе "Аль-Каиде" и "Исламскому государству" (организации признаны террористическими и запрещены в России). Не исключено, что талибы будут экспортировать оружие в соседние страны. Такая ситуация создаст серьезную угрозу безопасности в регионе, отметили журналисты Politico.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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