Талибы* закрыли афганцам доступ к кабульскому аэропорту

Террористы движения "Талибан"*, которые установили господство над Афганистаном, начали блокировать проход в столичный аэропорт.

Талибы* не дают попасть на объект тем гражданам Афганистана, которые хотят улететь из страны. Прежде террористы стояли в паре километров от кабульского аэропорта.

Представители МИД Казахстана сообщили, что не признают власть боевиков "Талибана"* законной.

"Контактов [с талибами*] как таковых не было на политическом уровне или каком-то другом", — добавил на брифинге министр Акан Рахметуллин.

По данным местных СМИ, покинуть захваченный "Талибаном" Афганистан хотят около тысячи человек. В Сети есть видео, на которых афганцы передают американским солдатам ребёнка, чтобы они спасли хотя бы его. Также есть ролики, где женщины молят военных помочь им улететь из этого места.

Солдаты США делали предупредительные выстрелы, чтобы сдержать толпу на КПП. Беженцы цеплялись за самолёты и разбивались. В аэропорту Кабула погибли как минимум 12 человек.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.