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Более 40% украинцев не верят в возможность возвращения Крыма

Мир

Более 40% граждан Украины считают невозможным возвращение Крыма в состав страны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные совместного исследования, проведённого фондом "Демократические инициативы" имени Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

Более 40% украинцев не верят в возможность возвращения Крыма

Согласно результатам исследования, более 17% украинцев уверены, что Крым потерян для Украины навсегда, свыше 27% сочли его будущее возвращение Крыма скорее невозможным.

Сообщается, что 34% участников исследования предположили, что Крым может вернуться в состав Украины в долгосрочной перспективе. Возвращение его в ближайшее время сочли возможным чуть более 9% украинцев.

Среди тех, кто верит в возврат Крыма в состав Украины, около 42% считают самым эффективным способом достижения этой цели ужесточение международных санкций против России, 46% — реформы и повышение уровня благосостояния на Украине. 13% надеющихся на возращение полуострова считают целесообразной полную изоляцию Крыма, 12% — верят в успех переговоров с Россией.

Сообщается, что опрос украинцев проводился с 29 июля по 4 августа, состоялось 2019 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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"Крым надо было возвращать ещё при Ельцине"
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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