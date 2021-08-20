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Украина подготовила новые санкции против россиян из-за Крыма

Политика

Кабмин Украины предложил ввести санкции против 70 россиян, по версии Киева, причастных к преследованию гражданского населения в Крыму.

Украина подготовила новые санкции против россиян из-за Крыма

Как сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, правительство страны одобрило два санкционных списка. В один из них включены 18 россиян из числа судей и представителей властей, ответственных за преследование общины ПЦУ в Крыму, в том числе — за отчуждение помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.

В другой санкционный список попали 52 гражданина РФ из числа чиновников администраций, судей и силовиков.

Попавшим в санкционные списки россиянам предлагается на пять лет запретить пользоваться их имуществом на территории Украины и выводить из неё капиталы. Кроме того, для этих граждан РФ на Украине предусмотрены остановка финансовых операций, запрет на участие в приватизации и аренду госимущества.

Решение о введении санкций в отношении 70 россиян должен принять Совет национальной безопасности и обороны Украины.

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Украина вводит санкции против России
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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