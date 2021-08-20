Экс-глава МИД Украины: остановить Россию и Путина можно только с США

Неудачи Америки в Афганистане могут привести к сворачиванию ею борьбы за "новую Украину", считает экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

Он написал в Facebook, что в Афганистане США планировали победить "Аль-Каиду" (запрещена в РФ), и им это частично удалось сделать. Однако в борьбе за построение нового демократического Афганистана Америка потерпела поражение.

"Неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину", — заявил Павел Климкин.

При этом он подчеркнул, что в борьбе за новую Украину как часть Запада без США не обойтись.

"Нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию и Путина", — уверен экс-глава МИД.

Климкин предостерёг желающих получить что-то от США под предлогом повышения их имиджа, подорванного в связи с событиями в Афганистане. По мнению бывшего министра иностранных дел, с Америкой это не сработает.

"Использование американских трудностей в Афганистане непременно вернётся нам бумерангом", — написал он.

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