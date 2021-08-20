Афганистан: талибы* проводят облаву на сотрудников миссий НАТО

Талибы* в Афганистане начали задерживать жителей страны, которые работали на силы НАТО или афганское правительство.

Об этом говорится в документе, подготовленном по результатам работы мониторинговой миссии ООН и докладу Норвежского центра глобального анализа RHIPTO.

Согласно опубликованному тексту, боевики ходят по домам и, когда находят "таких людей, забирают их с собой". Если кто-то успел скрыться, боевики угрожают членам их семей.

Согласно данным ООН, у талибов* есть списки адресов афганцев, которые сотрудничали с иностранными силами.

Напомним, ранее — сразу после захвата Кабула — "Талибан"* объявлял "амнистию" правительственным чиновникам и обещал, что "никому мстить не будет".

"Есть большое количество людей, которые в настоящее время являются мишенью талибов*, и угроза совершенно очевидна, — сказал Кристиан Неллеманн, возглавляющий группу, подготовившую этот доклад. — Талибы* предупреждают, что кто-то не сдастся добровольно, то они будут арестованы, а члены их семей — наказаны".

Нуллеманн предупредил, что любой человек из черного списка талибов* находится в серьезной опасности и что могут быть массовые казни.

Иностранные державы продолжают предпринимать усилия по вывозу своих граждан из Афганистана. Представитель НАТО заявил в пятницу, что за последние пять дней из Кабульского аэропорта было эвакуировано более 18 тысяч человек.

При этом сами США эвакуируют даже собственных граждан за немаленькие деньги. Об этом подробнее — в материале Pravda.Ru:

Эвакуация по-штатовски: место в самолёте из Афганистана стоит от $2000

* группировка, запрещенная в РФ