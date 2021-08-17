Талибы* объявили всеобщую амнистию для всех правительственных чиновников и призвали их вернуться к работе.
Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
"Объявлена всеобщая амнистия для всех… поэтому вы должны вернуться к своей обычной жизни и начать ее заново с полной уверенностью”, — говорится в цитируемом изданием заявлении талибов*.
Напомним, что в Кабуле сейчас проходят переговоры лидера движения "Талибан"* Амира Хан Муттаки с чиновниками официального легитимного правительства Афганистана. Они обсуждают состав нового правительства страны.
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