Талибы* объявили "амнистию" правительственным чиновникам

Талибы* объявили всеобщую амнистию для всех правительственных чиновников и призвали их вернуться к работе.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

"Объявлена всеобщая амнистия для всех… поэтому вы должны вернуться к своей обычной жизни и начать ее заново с полной уверенностью”, — говорится в цитируемом изданием заявлении талибов*.

Напомним, что в Кабуле сейчас проходят переговоры лидера движения "Талибан"* Амира Хан Муттаки с чиновниками официального легитимного правительства Афганистана. Они обсуждают состав нового правительства страны.