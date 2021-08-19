США потратили на операцию в Афганистане более 2 трлн долларов

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что США ежедневно тратили более 300 миллионов долларов на операцию в Афганистане, которая продлилась 20 лет.

Получается, что Вашингтон потратил более двух триллионов долларов на то, чтобы контингент американских войск оставался в Афганистане.

Однако эти финансовые вливания не окупились, поскольку результат оказался скромным. Уход армии США из Афганистана привел к смене власти в этой стране, что стало катастрофой для народа, отметил Боррель.

По словам верховного представителя ЕС, случившееся стало полной неожиданностью не только для других стран, но и для "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в РФ).

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