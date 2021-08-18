В США хакеры разместили фотожабы с Байденом на билбордах

В американском городе Уилмингтон (штат Делавэр) хакеры взломали систему рекламных щитов и разместили на билбордах различные фотожабы, высмеивающие политику президента Джо Байдена и вывод американского военного контингента из Афганистана.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал вывод войск самым большим унижением для Соединенных Штатов. Судя по фотожабам, хакеры разделяют мнение Трампа. Местные жители фотографируют обновленные билборды и публикуют снимки в соцсетях.

На одном из рекламных щитов появилось изображение удивленного Байдена, который держит мороженое на фоне эвакуации посольства США из Кабула.

Интернет-пользователи остались довольны творчеством хакеров.

По словам Байдена, его огорчает все, что происходит сейчас в Афганистане, но он не жалеет о выводе войск. Президент считает, что дальнейшее пребывание американских военных в стране было нецелесообразно и грозило большими потерями.

В воскресенье, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) захватили столицу Афганистана — Кабул. Талибы объявили, что контролируют всю страну.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.