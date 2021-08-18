Женщины устроили акцию протеста в Кабуле

Необычная по своей смелости акция протеста прошла в Кабуле:

четыре женщины, стоя с плакатами в руках, скандировали: "мы хотим наших прав" — в то время, как боевики Талибана* даже не пытались вмешаться в происходящее.

Об этом сообщает корреспондент "Аль-Джазиры" Хамид Мохаммад Шах.

"Четыре женщины, одетые в черные абаи и хиджабы, провели акцию протеста в Кабуле. Они скандировали: "Талибан, мы хотим наших прав! Мы, женщины, хотим социального обеспечения, отмены запрета на работу, сохранения права на образование и права на участие в политической жизни". Несмотря на репутацию талибов*, якобы угнетающих женщин, ни один из боевиков, не пытался остановить протест", — написал журналист в своем Twitter.

К слову, ранее талибы* уже заявляли, что "у женщин в Афганистане нет причин их бояться". Во всяком случае, представитель боевиков Сухайл Шахин сказал Sky News:

"Мы привержены правам женщин, образованию, труду и свободе слова в свете наших исламских правил. Но, хотя женщины должны носить хиджаб, паранджа не является обязательной.

Впрочем, информация "о женском вопросе", поступающая из Афганистана, весьма противоречива:

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.