Военные террористического движения "Талибан"* до смерти избили маму четверых детей, поскольку у неё не было денег на приготовление обеда для солдат. Они приходили к ней в дом три раза, на четвёртый — убили. Об этом CNN рассказала дочь погибшей женщины.
От Наджии требовали обслужить 15 военных, но она отказывалась из-за бедности и отсутствия возможности. По словам дочки, мама понимала, что боевики постучаться в дом ещё раз, но никак не могла последовать приказу.
Дети видели, как талибы* били прикладами АК-47 маму, даже когда она отключилась. Дочка молила их остановиться. Как только военные закончили избиение лежачей на полу Наджии, они отправили в другую комнату гранату и покинули дом.
Представители "Талибана"* заявили, что их солдаты не трогали Наджию. Однако очевидцы говорят об обратном. Её убили на глазах у детей и сожгли их дом.
Наджия была вдовой афганского военного и получала деньги от продажи молока, как и другие жительницы республики. По новым законам женщины не могут заниматься предпринимательской деятельности.
Дочь Наджии передала её слова перед смертью:
"Я бедна, как я могу готовить для вас?".
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