Представители "Талибана"* пригласили женщин в правительство

Боевики радикального движения "Талибан"* заявили, что женщины могут стать частью будущего правительства, они — не жертвы. Об этом сообщили журналисты и привели цитаты одного из представителя организации.

Кроме того, женщины продолжат получать образование и работать. Им можно будет ходить в одиночестве, присутствие мужчины необязательно. Талибы* утверждают, что уважают права женщин. Тем не менее теперь они все обязаны носить хиджаб.

Ранее члены "Талибана"* закрасили на улицах витрины с изображениями женщин. Афганки боятся, что их жизнь навсегда изменится. Они прячут дипломы о высшем образовании и сидят дома.

Напомним, что талибы* контролировали Афганистан с 1996 года по 2001 год. Женщины не могли учиться и работать. За это их пытали и казнили. Также наказывали за отсутствие хиджаба и выход из дома без мужчины.

Помимо этого, представители "Талибана"* уверили, что сотрудники СМИ смогут критиковать власти без вреда для жизни. Кроме того, новое правительство выступает против самосуда.

* Запрещённая в России террористическая организация

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