Представитель "Талибана"*: афганские женщины будут жить по законам шариата

Представитель радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что с приходом к власти талибов женщины в Афганистане будут жить по законам шариата.

По словам Муджахида, соседние страны и другие государства не должны думать, что талибы не признают права женщин. Заявление прозвучало на первой после захвата Кабула пресс-конференции "Талибана".

Представитель движения отметил, что во всех странах есть свои законы, и в "Афганистане существуют свои обычаи и традиции". Он добавил, что мирное право талибов — " вводить исламские законы" в своем государстве.

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