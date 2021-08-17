Эксперт спрогнозировал на Украине проблемы с отоплением

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич заявил, что зимой в стране могут быть перепады с отоплением из-за низких запасов газа. Об этом он рассказал в интервью ФАН.

"Предыдущие зимы были теплыми, за счет этого Украина выходила из отопительного сезона с рекордными запасами газа", — отметил Марунич.

Эксперт рассказал, что четыре миллиарда кубов газа предназначены для внутреннего потребления. При этом 17,6 миллиарда кубов находятся в запасе — они предназначены для технологического использования.

Объем внутренней добычи газа в стране составляет около восьми миллиардов кубометров. Расход за прошлый период осень-зима составил 13 миллиардов кубов.

По словам Марунича, топливо в хранилищах — это газ "поставщика последней надежды". Власть надеется, что зима будет теплой и потребление газа не превысит трех кубометров. Если зима будет холодной, то возможно проблемы с отоплением.

Он также отметил, что Украине необходимо накапливать ресурсы в хранилищах, иначе отопление может быть ограничено.

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