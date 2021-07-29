Ни угля, ни возможности: Украина "готовится" к отопительному сезону

Очередной "срыв" на Украине — на этот раз под угрозой новый отопительный сезон. До него ещё достаточно далеко, а проблем уже — выше крыши: нет угля, не проводится ремонт оборудования, а энергетическая система и вовсе "скатывается в пропасть".

Как сообщила через Facebook депутат Рады Людмила Буймистер, подготовка к отопительному сезону фактически сорвана. Почему так получилось — стоит рассказать премьер-министру страны Денису Шмыгалю, считает она.

"В стране нет ни угля, ни возможности, чтобы его купить. Ремонтная кампания, по сути, сорвана, и энергосистема уверенно скатывается в пропасть. <…> Почему на Украине сорвана подготовка к отопительному сезону, и кто в этом виноват — я адресую господину премьер-министру", — пишет член фракции пропрезидентской партии "Слуга народа.

Ситуация осложняется ещё и тем, что у госкомпании "Центрэнерго" остановлен каждый третий блок на ТЭС и ТЭЦ по всё той же причине: нет ресурсов и денег.

"Госкомпания обратилась в СНБО с просьбой выделить из резервного фонда деньги на закупку угля", — добавила Буймистер.

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