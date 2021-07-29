Деньги сразу: в "Нафтогазе" премируют сами себя на миллионы гривен

Вопрос премиальных — не то, что можно отложить в долгий ящик, уверены в наблюдательном совете "Нафтогаза Украины". Поэтому соответствующее решение о них уже готово: вот только реализовать его будет сложно.

Как сообщают украинские СМИ (в частности, "Корреспондент"), дело развернулось так. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко написал украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю письмо, в котором сообщил: решение о выплате премиальных есть, а возможностей его выполнить — нет.

Витренко уточняет, что входящие в правление компании

Отто Ватерландер

Петрус Стефанус ван Дрил

Сергей Перелома

Ярослав Теклюк

решили выписать себе премий суммарно почти на 126 млн гривен, или примерно на 4,5 млн долларов. С учётом всех тонкостей (в том числе — налоговых) сумма под "резерв" на премии увеличивается до 215 млн гривен.

Витренко сообщает: год ещё не кончился, а премия по его "итогам" вышеуказанным лицам уже нужна. Кроме того, финансовый план "Нафтогаза" на этот год вообще не предусматривает денег, нужных для обеспечения процесса выплат.

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