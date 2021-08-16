В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолет

В воздушном пространстве Узбекистана произошло столкновение двух самолетов — узбекского МиГ-29 и афганского Embraer 314. Пилоты успели катапультироваться.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, 15 августа три военных самолета Embraer 314 ВВС Афганистана запросили разрешение на посадку в узбекском аэропорту Ханабад (Карши, Кашкадарьинская область). Они были перенаправлены в аэропорт Термез (Сурхандарьинская область). Их сопровождали два военных самолета ВВС Узбекистана МиГ-29.

Однако произошло столкновение Embraer 314 и МИГ-29. Обломки воздушных судов упали в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты не пострадали. Они катапультировались и приземлились на парашютах.

Ранее самолет Военно-воздушных сил Афганистана упал в Узбекистане. Два летчика выжили и доставлены в больницу в Термезе. Позднее стало известно, что разбившийся самолет был сбит системой ПВО, когда незаконно пересек границу.

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