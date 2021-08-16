Система ПРО Узбекистана сбила самолет ВВС Афганистана

В Минобороны Узбекистана заявили, что система противовоздушной обороны страны атаковала самолет Военно-воздушных сил Афганистана, который нарушил государственную границу.

Инцидент произошел 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Система ПРО Узбекистана пресекла попытку "незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС Афганистана потерпел крушение в Узбекистане. Два летчика выжили и доставлены в больницу в Термезе. Врачи оценивают состояние пострадавших, как тяжелое.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.