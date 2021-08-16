В Узбекистане потерпел крушение самолет афганских ВВС

Самолет афганских ВВС упал в Узбекистане

Пресс-секретарь Минобороны Узбекистана Бахром Зульфикаров заявил, что самолет Военно-воздушных сил Афганистана упал в Сурхандарьинской области республики. Два летчика выжили и доставлены в больницу в Термезе. Врачи оценивают состояние пострадавших, как тяжелое.

Ранее в интернете были опубликованы фото и видео, на которых видны обломки афганского самолета.

После вывода из Афганистана американский войск активизировалось противостояние между боевиками движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) и правительственными силами. На сегодняшний день талибы захватили все города страны, в том числе столицу Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал в неизвестном направлении. Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война окончена, и в скором времени появится новая форма правления.

Талибы призывают жителей Кабула не покидать свои дома и прекратить панику.

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