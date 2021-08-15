Погиб мэр родного города Зеленского

Мэр города Днепропетровской области Кривой Рог Константин Павлов скончался. Это родной город президента Украины Владимира Зеленского.

О смерти мэра сообщил криворожский блогер Алексей Таймурзин. Информацию подтвердили источники Strana. ua, а также глава Днепропетровской области Валентин Резниченко

"Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей", — заявил Резниченко.

Тело Павлова найдено на веранде. Рядом было обнаружено ружье.

Ранее во Львове скончался предприниматель и политик Лев Пидлисецкий. Причиной смерти стали последствия коронавируса. С 2001 года Пидлисецкий занимал должность генерального директора в металлургических и энергетических компаниях.

В августе умер украинский политик Евгений Марчук. Причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность, вызванная коронавирусом. С 2018 по 2019 год Марчук был представителем Украины по урегулированию ситуации на Донбассе.

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