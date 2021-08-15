EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Назвали возможную причину ДТП в Ставрополе
В центре Москвы киргизы устроили массовый спарринг
Московская пенсионерка купила криптовалюты на два миллиона рублей и прогорела
Челябинский чиновник пырнул ножом коллегу во время застолья
Глава суннитского движения обвинил президента Ливана в трагедии со взрывом
МИД Афганистана: "Передача власти талибам* пройдёт мирно"
Многодетная мама перестала работать медсестрой и решила зарабатывать обнажёнкой
Боевики "Талибана"* захватывают Кабул
Талибы* захватили все КПП Афганистана на границах с другими государствами

Погиб мэр родного города Зеленского

Мир

Мэр города Днепропетровской области Кривой Рог Константин Павлов скончался. Это родной город президента Украины Владимира Зеленского.

Погиб мэр родного города Зеленского

О смерти мэра сообщил криворожский блогер Алексей Таймурзин. Информацию подтвердили источники Strana. ua, а также глава Днепропетровской области Валентин Резниченко

"Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей", — заявил Резниченко.

Тело Павлова найдено на веранде. Рядом было обнаружено ружье.

Ранее во Львове скончался предприниматель и политик Лев Пидлисецкий. Причиной смерти стали последствия коронавируса. С 2001 года Пидлисецкий занимал должность генерального директора в металлургических и энергетических компаниях.

В августе умер украинский политик Евгений Марчук. Причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность, вызванная коронавирусом. С 2018 по 2019 год Марчук был представителем Украины по урегулированию ситуации на Донбассе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Погиб мэр родного города Зеленского
Автор: Владан Джурич, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
"Поживём — увидим": Москва пока не признаёт власть талибов*
Погиб мэр родного города Зеленского
"ВПР нужна прежде всего для учителя": Кравцов оценил идею о рейтинге школ
Суд ограничил доступ к "Глазу Бога", который собирал персональные данные
Назвали возможную причину ДТП в Ставрополе
В центре Москвы киргизы устроили массовый спарринг
Московская пенсионерка купила криптовалюты на два миллиона рублей и прогорела
Челябинский чиновник пырнул ножом коллегу во время застолья
Талибы* полностью захватили власть в Афганистане
Глава суннитского движения обвинил президента Ливана в трагедии со взрывом
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии заблокировали соцсети и YouTube

Белорусским пользователям заблокировали доступ к YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok и "ВКонтакте".

В Белоруссии заблокировали соцсети и YouTube
Вдову Алексея Баталова уличили в обмане
Российский шоу-бизнес
Вдову Алексея Баталова уличили в обмане
Происшествия
Раскрыты подробности крушения самолёта Бе-200 в Турции
Новости Украины
На Украине возбудили дело из-за нападения расистов на чемпиона ОИ Жана Беленюка
Игорь Буккер Опасная любовь: самовлюблённые "нарциссы" могут стоить вам жизни Игорь Буккер Любовь Степушова Иезуитское наказание: Меркель не останется на "Крымской платформе" Любовь Степушова Василий Амирджанов Лавров поддержал дискуссию о западных стереотипах Василий Амирджанов
Здоровье
Полезный завтрак: с чего начинается утро
Мир. Новости мира
МИД Афганистана: "Передача власти талибам* пройдёт мирно"
Врач Альберт До назвал четыре главных признака цирроза печени
Здоровье и профилактика
Врач Альберт До назвал четыре главных признака цирроза печени
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников