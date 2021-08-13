"Дешевле похоронить": Вассерман оценил состояние украинской ГТС

Журналисты "Свободной прессы" побеседовали с коллегой и политическим консультантом Анатолием Вассерманом о новом этапе борьбы украинских властей с "Северным потоком-2".

Депутат Верховной Рады Олег Волошин из партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в эфире телеканала NewsOne поделился стратегией о прекращении проекта "Северный поток-2". Политик сказал, что американцам необходимо поругаться с немцам и ввести против ФРГ санкции.

Власти Украины хотят остановить реализацию "Северного потока" и "Турецкого потка", поскольку они проходят в обход страны. По мнению Вассермана, "обходные потоки" — следствие переворота 2014 года. Также политический консультант добавил:

"Должен напомнить, что украинская часть советской газотранспортной системы находится в совершенно катастрофическом состоянии. Она, конечно еще "дышит", но уже на ладан, потому, что на протяжение всей постсоветской эпохи украинские деятели, руководившие системой, вкладывали деньги во что угодно, но только не в неё".

Также специалист отметил, что и в наше время Украине не хватит денег, чтобы восстановить газотранспортную систему. Поимо этого, властям просто неоткуда достать необходимые средства.

"Украинскую часть советской газотранспортной системы, как говорится, дешевле похоронить, чем накормить", — подчеркнул Вассерман.

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