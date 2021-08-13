Украинский чиновник рассказал, как остановить "Северный поток-2"

Депутат Верховной рады Олег Волошин рассказал в эфире телеканала NewOne, что при почти завершенном строительстве (96%) можно заблокировать проект путем "колоссального разрыва с Германией".

Чиновник отметил, что необходимо создать конфликтную ситуацию с Германией для того, чтобы позже ввести санкции против деятельности немецких компаний. В итоге это может привести к долгосрочным последствиям.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры по запуску "Северного потока-2".

На прошлой их встрече в июле Зеленский рассказал о разнице взглядов по "Северному потоку-2" и намерениях остановить строительство проекта. При этом Минэкономики ФРГ уже заявил, что вторая нитка трубопровода "Северный поток-2" практически завершена и находится на стадии технической экспертизы.

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