Обвиняемый в домогательствах губернатор Нью-Йорка объявил об отставке

Обвиняемый в сексуальных домогательствах губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо о время обращения к жителям штата заявил, что собирается уйти в отставку.

Его пост займёт его заместитель, член Демократической партии Кэти Хокул.

О том, что Хокул в течение нескольких недель готовится взять на себя обязанности губернатора штатом, издание The Wall Street Journal сообщало 8 августа.

В начале августа генеральная прокуратура штата доказала, что Куомо домогался своих помощник. Политик приставал к женщинам, пытался их обнять или поцеловать, а также предлагал интим.

С 2020 года на домогательства со стороны губернатора Нью-Йорка пожаловались семь женщин.

Отставку Куомо требовали мэр Нью-Йорка и некоторые конгрессмены США и штата Нью-Йорк.

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