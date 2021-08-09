Жители ДНР смогут оформить российский полис ОМС

Граждане РФ, проживающие в Донецкой народной республике (ДНР), смогут получить полис обязательного медицинского страхования. Для этого им необходимо обратиться в отделение регистрационного центра республики, предоставив паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности, а также СНИЛС.

Для оформления полиса для лица от 14 до 18 лет также нужно предоставить паспорт законного представителя несовершеннолетнего и документ, подтверждающий права законного представителя.

Для детей в возрасте до 14 лет нужно свидетельство о рождении, СНИЛС (если есть), паспорт законного представителя ребёнка и документ, подтверждающий полномочия законного представителя, сообщает пресс-служба Министерства юстиции ДНР.

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