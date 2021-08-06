Уполномоченный по украинскому языку предложил всем несогласным покинуть Украину

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что все несогласные с действующим законодательством должны покинуть страну.

Чтобы не создавать опасность для украинской нации, жители государства должны использовать в своей речи — как бытовой, так и официальной, исключительно свой язык. В противном случае они будут нарушать закон об украинизации и отвечать за содеянное в соответствующем порядке.

Тарас Креминь считает, что всем несогласным с текущим положением дел гражданам следует сформулировать свои претензии в письменной форме перед тем, как они отправятся в другие страны, "в которых им будет спокойнее".

Говорить на украинской мове означает выражать настоящее уважение к нации, заявил Креминь в эфире "Четвёртого канала".

Языковое законодательство появилось на Украине в 2019 году. С тех пор государственным и единственным допустимым во всех жизненных сферах языком является украинский.

В связи с этим в разных регионах страны время от времени возникают бытовые и служебные конфликты.

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