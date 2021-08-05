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Наплевать на мнение Китая: США продаёт Тайваню крупную партию оружия

Мир

Госдепартамент США санкционировал продажу оружия Тайваню на $750 млн. Это первая военная торговая сделка президент Джо Байден с островом, несмотря на громкие возражения Пекина.

Наплевать на мнение Китая: США продаёт Тайваню крупную партию оружия

"Предлагаемая продажа включает в себя

  • сорок 155-мм самоходных артиллерийских орудий и сопутствующее снаряжение,
  • ряд транспортных средств и пулеметов,
  • почти 1700 комплектов точного наведения, используемых для преобразования "тупых" снарядов в боеприпасы с GPS-наведением",

— говорится в уведомлении Госдепартамента Конгрессу.

Администрация Белого дома утверждает, что продажа оружия Тайваню будет служить "национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США”, поддерживая "продолжающиеся усилия Тайбэя по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежного оборонного потенциала”, а также "содействовать поддержанию политической стабильности” в регионе.

У Конгресса есть 30 дней, чтобы оспорить продажу, которая также должна быть завершена с помощью оружейного подрядчика BAE Systems, хотя законодатели обычно не пытаются блокировать поставки на Тайвань.

В то время как бывший президент Дональд Трамп контролировал по меньшей мере $18,2 млрд продаж оружия и оборудования на остров — включая два крупных перевода на $2 млрд и $8 млрд в 2019 году — новая сделка является первой при Байдене.

Китай, скорее всего, будет "не рад" и "выразит протест", как это бывало неоднократно раньше.

Несмотря на немногочисленные продажи на сегодняшний день, нынешняя администрация продолжает взаимодействие США с Тайванем по военным вопросам и вопросам безопасности и проводит многие из более агрессивных стратегий Трампа в отношении Китая, включая обычные транзиты " свободы судоходства' через Тайваньский пролив с американскими военными кораблями.

Пекин снова и снова осуждал эти миссии как провокационные, называя Вашингтон "самым большим разрушителем мира”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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