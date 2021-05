Власти (а точнее — администрация) Тайваня заняты попытками обособления от континентального Китая. Они пытаются выйти на курс сближения с США, используя для этого различные "жесты", в том числе — милитаризированные. Однако выбранный ими путь может привести к плачевным итогам.

Напомним, что днём ранее состоялось любопытное событие: тайваньский истребитель F-16 совершил полёт в направлении США. В Китае считают полёт "попыткой добиться так называемой независимости".

С заявлением касательно Тайваня выступила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь. Она подчеркнула, что:

