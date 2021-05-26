Китай намекнул Тайваню: "Родина должна быть едина"

Власти (а точнее — администрация) Тайваня заняты попытками обособления от континентального Китая. Они пытаются выйти на курс сближения с США, используя для этого различные "жесты", в том числе — милитаризированные. Однако выбранный ими путь может привести к плачевным итогам.

Напомним, что днём ранее состоялось любопытное событие: тайваньский истребитель F-16 совершил полёт в направлении США. В Китае считают полёт "попыткой добиться так называемой независимости".

С заявлением касательно Тайваня выступила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь. Она подчеркнула, что:

"Родина должна быть едина — это естественно. Демократическая прогрессивная партия и сепаратистские силы Тайваня не соблюдают принцип "одного Китая" и целеустремлённо стремятся к военному противостоянию".

"Любые попытки бросить вызов принципу "одного Китая" обречены на провал", — добавила она.

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