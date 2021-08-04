В Times узнали, кто потерял секретные документы по Defender

В британском Минобороны наконец-то объяснили, кто же потерял 50 страниц секретных документов около одной из автобусных остановок страны. Как оказалось, растяпой оказался один из чиновников министерства Ангус Лэпсли.

Напомним, что 50 страниц документов Минобороны, среди которых были даже распечатки писем и презентаций, нашёл 22 июня случайный прохожий. "Сокровище" лежало около одной из автобусных остановок графства Кент.

Нашедший документы британец отнёс их в BBC, и дело получило весьма широкую огласку. В частности, документы касались прохода эсминца HMS Defender (D36) около Крыма — в бумагах было указано, что Лондон таким образом решил оказать Киеву поддержку.

Как пишет газета The Times, 51-летний Ангус Лэпсли ранее работал в МИД страны, однако затем перешёл в Минобороны. Утверждается, что после проверки "следов шпионажа" выявлено не было, так что Лэпси снова перешёл назад в МИД и продолжил работу (правда, с ограниченным доступом к государственной тайне). Конечно, с продвижением по службе у него теперь будут явные проблемы — но шанс "реабилитироваться" остаётся.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.