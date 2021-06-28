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Вопрос ребром: о чём стоит задуматься НАТО после провокации HMS Defender

Мир

Интересный вывод сделали представители Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ касательно инцидента с кораблём Великобритании в Чёрном море. "Верхушке" НАТО определённо стоит задуматься, насколько альянсу нужен Лондон.

Вопрос ребром: о чём стоит задуматься НАТО после провокации HMS Defender

Подробности приводятся в материале на сайте РУССТРАТ: эксперты напоминают о том, что Лондон попытался выставить инцидент так, будто ничего особенного и не произошло, хотя инциденты такого рода могут спровоцировать военный конфликт. При этом, пишут эксперты, неясно, "согласовал" ли Лондон данную провокацию с остальными членами альянса, однако выгодополучатель очевиден — это Украина.

"Таким образом, можно констатировать следующее. Великобритания, как член НАТО, вместе с Украиной, которая в нём не состоит, разыгрывают Североатлантический альянс в своих личных интересах.

Об этом следует задуматься Западу, особенно странам-членам НАТО. Хотят ли они, чтобы Лондон и дальше подставлял их всех под удар? И стоит ли Великобританию продолжать сохранять в составе альянса?"— пишут эксперты.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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