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Британцы рассекретились: план провокации HMS Defender в Крыму нашли в мусорке

Мир

Как секретные документы оказались лежащими в мусорной корзине под дождём на остановке автобусов в Кенте, предстоит разобраться британскому Министерству обороны.

Британцы рассекретились: план провокации HMS Defender в Крыму нашли в мусорке

А мы-то в России всё гадали, что это было? Зачем британский эсминец HMS Defender заходил в российские территориальные воды у крымского мыса Фиолент? Теперь, благодаря разгильдяйству какого-то чиновника из британского Минобороны, многое разъяснилось.

Почти 50 листов документов с пометкой "конфиденциально" обнаружил бдительный прохожий. Осознав, что содержимое его находки имеет "деликатный характер", он не придумал ничего лучше, чем позвонить сразу в BBC.

В одном из найденных документов обсуждается вероятная реакция России на проход судна HMS Defender в 19 км от мыса Фиолент в Крыму. Напомним, Великобритания не признаёт присоединение Крыма к России, а значит, считает эти воды украинскими.

"Миссия, описанная Минобороны как "невинный проход через украинские территориальные воды", с прикрытыми пушками и вертолётом корабля, размещённым в его ангаре, была проведена в ожидании, что Россия может ответить агрессивно", — приводит ВВС содержание документа.

При этом в Минобороны рассматривали и альтернативный вариант прохода британского военного корабля из Одессы в Батум, позволявший эсминцу держаться достаточно далеко от российской морской границы. Однако "британские львы" решили продемонстрировать поддержку Украины, несмотря на возможные риски. В Би-Би-Си назвали эту операцию "дипломатией канонерской лодки".

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Россия обстреляла британский корабль — Разбор, что произошло
Автор: Людмила Черткова
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