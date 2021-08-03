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Экс-глава "Нафтогаза" объяснил, почему Киев провалил борьбу с "СП-2"

Мир

Весьма интересная причина провальной для Киева ситуации в противостоянии проекту "СП-2" была описана экс-главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. Он считает, что проблема заключается в изменившихся отношениях с США.

Андрей Коболев
Андрей Коболев

Любит — не любит: в чём проблема

Дело в том, отмечает Коболев для "Украинской правды", что ранее Киев был известен как "любимец" США.

"Почему же США так активно помогали нам после Революции достоинства? Потому что мы были "любимцами" Байдена", — отмечает он.

Однако на текущий момент столь "ценный" статус утерян, Вашингтон Киеву ничего не должен. При этом Украину больше не любит ни Джо Байден, ни его окружение.

"… мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения", — считает Коболев.

Счёт, пожалуйста: как пришлось "платить"

Майдан
Майдан

Возникает логичный вопрос: а как же был получен тот самый статус? Ответ прост — он был "оплачен":

  • ранее сделанным в пользу Запада выбором (ознаменованным "майданом");
  • успехами в некоторых "болезненных" реформах.

"Всё это и придало нам особый статус. Мы были историей победы "вопреки всему".

Все политики, независимо от времени и географии, хотят ассоциироваться именно с победами, а не поражениями. Американские политики не являются исключением", — заключает экс-глава "Нафтогаза".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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