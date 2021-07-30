Глобальная катастрофа стучится в дверь: ЕК уже готовится

Предприятиям Евросоюза придётся в скором времени заняться проверкой на прочность новых дорог и объектов сферы энергетики. Дело в том, что в ЕК заявили: надвигается глобальная катастрофа. И выпустили по этому поводу соответствующее руководство.

Как пишет Reuters, суть руководства достаточно проста:

вводится список требований, в которые нужно "вписать" новые дороги и энергетические объекты;

если вышеуказанные объекты после проверки будут соответствовать новым требованиям, компании, которые их строили, получат шанс на дополнительную финансовую поддержку.

Уточняется, что строить "по-новому" нужно будет автомобильные и железные дороги, а также электростанции. Они должны надёжно выдерживать и случаи наводнений, и случаи засух. Также застройщикам советуют проверять проекты — и если будет выявлен риск, корректировать их.

"Определённый уровень так называемой "защиты от климата" необходим для доступа к финансированию, включая "справедливый переходный фонд" ЕС в 17,5 миллиарда евро, чтобы помочь регионам, зависящим от ископаемого топлива, стать более экологичными", — уточняют размер поддержки в документе.

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