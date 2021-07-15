Германию залило: дожди вызвали наводнение, есть жертвы

Пожарный погиб и два человека пропали без вести после того, как штормы и проливные дожди затопили несколько немецких штатов. Из-за непогоды дороги стали непроходимыми, а улицы превратились в реки.

Под ударом стихии оказались штаты Саксония, Тюрингия, Северный Рейн-Вестфалия и Бавария.

Германию залило: дожди вызвали наводнение, есть жертвы

Как сообщают местные СМИ,

пожарный погиб во время выполнения спасательных работ в Альтене, Северный Рейн-Вестфалия, полиция назвала его смерть "трагическим несчастным случаем”;

два человека пропали без вести в других районах этого же региона.

По данным метеорологической службы, в городе Хаген "за ночь выпало 100 литров воды на квадратный метр ", что привело к тому, что река Вольме вышла из берегов — власти объявили чрезвычайное положение и призвали всех, кто живет вблизи берегов реки, немедленно покинуть свои дома и перебраться на возвышенность, а также предупредили о необходимости "держаться подальше от заваленных мусором паводковых стоков".

Дюссельдорф также пострадал от наводнений. Там спасатели еще до полудня приняли более чем 350 вызывов. Власти сообщили местным журналистам, что в некоторых районах города аварийные службы в качестве меры предосторожности отключили электричество, а жителям района Графенберг посоветовали покинуть дома из-за наводнения.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что в четверг утром над западной Германией опять ожидаются сильные дожди.