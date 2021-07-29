Премьер Пакистана назвал единственно возможный путь для мира в Афганистане

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что США "испортили ситуацию” в Афганистане, пытаясь найти военное решение конфликта, "хотя такой перспективы никогда не существовало".

"Таких людей, как я, которые твердили, что военного решения нет, которые знают историю Афганистана, нас называли антиамериканцами. Меня, например, называли Талибан-хан”, — сказал пакистанский премьер в телеинтервью американской телекомпании PBS.

По словам пакистанского премьера, к тому времени, когда США оказались готовы к политическому урегулированию в центральноазиатской стране, они уже потеряли свою "переговорную силу”.

Теперь же, уверен Имран Хан, есть только один способ погасить пожар войны и террора в Афганистане — создать инклюзивное правительство, в котором власть будут делить Кабул и талибы.

"Талибы садятся рядом с другой стороной и формируют инклюзивное правительство. Это лучший исход. Мы больше ничего не можем сделать, кроме как подтолкнуть их к политическому урегулированию. Вот и все", — сказал он.

Премьер-министр Пакистана также отверг утверждения о том, что его страна оказывает военную, материально-техническую и финансовую поддержку повстанцам движения "Талибан*" в борьбе с афганскими национальными силами безопасности (АНС), как утверждает администрация президента Ашрафа Гани.

"Разведывательные оценки указывают на приток более 10 000 боевиков джихада в Афганистан из Пакистана и других мест в прошлом месяце", — заявил Гани на пресс-конференции в Душанбе 16 июля.

Со своей стороны, Хан заявил, что афганские власти еще не представили доказательств в подтверждение своих утверждений.

"Когда говорят, что Пакистан дал безопасные убежища, убежища талибам, где эти безопасные убежища? — он спросил. — У нас в Пакистане три миллиона афганских беженцев, которые, кстати, являются той же этнической группой, что и талибы, пуштуны. Для них сейчас есть лагеря на 500 000 человек. Это их убежище от ужасов, творящихся дома”.