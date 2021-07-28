В среду боевики организации "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в России) атаковали нефтяную вышку в провинции Дейр-эз-Зор. Вооруженные силы Сирии дали отпор.
ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Hadath сообщил о столкновениях в районе Джебель-эль-Башари. В следствие ответных действий правительственных войск, террористы отступили вглубь пустыни.
Раннее боевики совершили масштабное нападение на несколько десятков позиций сирийских военных. Вооруженные силы понесли потери в размере по меньшей мере семерых солдат. О раненных не сообщается.
Командование республики сообщило о перебросе подкрепления в зону боевых действий. Вскоре там должны пройти контртеррористические операции.
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