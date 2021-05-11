Верховный Конституционный суд Сирии утвердил трех кандидатов в президенты. Среди них и действующий лидер страны Башар Асад.
Как отмечает информагентство SANA, всего заявки на участие в выборах, назначенных на 26 мая, подавал 51 кандидат.
За пост президента Сирии будут бороться:
Оппозиция в Сирии уже назвала предстоящие выборы фарсом.
А Евросоюз и США заявили, что итоги их не признают.
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