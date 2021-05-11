Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Корабль береговой охраны США пострелял у берегов Ирана
Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса
Адвокат предупредил о мошенничестве при покупке домашних животных
Мария Максакова рассказала об издевательствах бывшего мужа
Французские военные предупредили Макрона о риске гражданской войны
Россиянам назвали эффективные способы повышения зарплаты
Гарри и Уильям отказались выступать вместе на открытии памятника матери
Лариса Долина выступила во Всеволожске на концерте ко Дню Победы
Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней

Сирия выберет президента из трёх кандидатов

Мир

Верховный Конституционный суд Сирии утвердил трех кандидатов в президенты. Среди них и действующий лидер страны Башар Асад.

Как отмечает информагентство SANA, всего заявки на участие в выборах, назначенных на 26 мая, подавал 51 кандидат.

За пост президента Сирии будут бороться:

  • Башар Асад,
  • Абдалла Саллюм Абдалла, экс-министр по делам Народного совета Сирии,
  •  Махмуд Ахмед Мараи, представитель оппозиции.

Оппозиция в Сирии уже назвала предстоящие выборы фарсом.

А Евросоюз и США заявили, что итоги их не признают.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

10 лет войны в Сирии НА ПАЛЬЦАХ — Хронология конфликта
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
США разместят "афганский контингент" в Узбекистане и Таджикистане
Байден не видит русского следа в кибератаках на топливопроводы США
Столкновения в Израиле: ХАМАС обстреливает Иерусалим ракетами
Корабль береговой охраны США пострелял у берегов Ирана
Знак зодиака 11 мая: знаменитые Тельцы
9 мая МХАТ им. М. Горького отметил большой программой
Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса
Копи царя Соломона находятся в интересном месте
Адвокат предупредил о мошенничестве при покупке домашних животных
России нужна победа в экономической войне
Популярное
Мир. Новости мира
Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней

Представители западного сообщества активно обсуждают возможное столкновение России и США.

Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней
России нужна победа в экономической войне
Экономика и бизнес
России нужна победа в экономической войне
Здоровье и профилактика
Онколог рассказал, как не пропустить предраковое состояние
Экономика и бизнес
Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса
Соломон Соловьев Знак зодиака 11 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Копи царя Соломона находятся в интересном месте Игорь Буккер Усам Оздемиров России нужна победа в экономической войне Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Гарри и Уильям отказались выступать вместе на открытии памятника матери
Российский шоу-бизнес
Мария Максакова рассказала об издевательствах бывшего мужа
Французские военные предупредили Макрона о риске гражданской войны
Новости Европы
Французские военные предупредили Макрона о риске гражданской войны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников