Психотехнолог прокомментировал риторику Байдена в отношении Путина

Джо Байден борется, чтобы выглядеть сильнее Владимира Путина, а Путину надо "просто быть". Психологические портреты президентов рисует психотехнолог Серей Меркелов.

Байден: Путин знает, что я знаю

Американский президент, говоря о российском коллеге, часто употребляет формулировку: "он (Путин) знает, он понимает".

Например, на вчерашней встрече с разведчиками Байден сказал: "Он (Путин) знает, что вы — лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит. Я не шучу".

Или после встречи с Путиным в Женеве: "Он знает, что он в трудном положении. И это, по моему мнению, делает его еще более опасным".

Или по тому же поводу: "Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю [о чем-то], то могу это сделать".

Байдену нужно доказывать, что он сильнее Путина

Как сказал Pravda. Ru политический советник, психотехнолог, политтехнолог, генеральный директор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп" Сергей Меркелов, лексика Байдена говорит о том, что ему постоянно нужно нападать.

"Основная проблема имиджа Байдена — это его возраст. Возраст — это всегда проблема, возраст — это всегда слабость, несмотря на оптимистичную американскую политику", — отметил эксперт.

Поэтому Байдену, по словам Сергея Меркелова, приходится постоянно демонстрировать сверхкомпетентность, "внутренне близкое сильное понимание мозгов нашего президента", более высокую с точки зрения силы позицию.

Психотехнолог отметил, что президент США "зашел в политику на фоне того, что Путин считался самым сильным переговорщиком в мире" и, "как-то надо с этим "мифом" бороться, а свой имидж поднимать".

"Мои разведчики сильнее, чем его разведчики, и Путин знает слабости своих разведчиков и тоже переживает — это программирование, чтобы медиасопровождение отрабатывало именно вот так повестку: что у нас Байден, оказывается, ого-го, а мы-то думали, что он старый, спотыкается на трапах и все остальное", — сказал эксперт.

Путину надо просто быть

По его словам, Путин находится в заведомо выигрышной позиции, потому что "даже если он будет молчать рядом с Байденом, он будет уже выигрывать".

"Путину не надо бороться за то, что он сильнее Байдена. Это надо миру бороться, чтобы доказать, что Путин слабый, а там наоборот, пишут, что Россия опять вмешивается в выборы 2022 года, там постоянно отыгрывают силу Путина. И это будет тяжелым наследием, тяжелой кармой всего правления Байдена — он будет постоянно стремиться доказывать, что он сильный. А Путину нужно просто быть. Понятно, что какие-то сигналы он будет давать по всем геополитическим моментам. Но, по крайней мере, ему не надо на старте что-то придумывать. Всё придумали за него западные СМИ", — сказал Сергей Меркелов.