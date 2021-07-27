Гавана высказалась о нападении на посольство Кубы во Франции

Нападение неизвестных на кубинское посольство в Париже в Гаване расценили как теракт. Об этом сообщается в распространённом заявлении дипломатов Кубы.

"В ночь на 27 июля посольство Кубы во Франции подверглось террористическому нападению, совершенному двумя людьми, которые бросили три бутылки с зажигательной жидкостью, что вызвало возгорание на фасаде здания и входе в него", — описывается в заявлении картина происшествия.

Зданию, отметили дипломаты, нанесён ущерб, но среди персонала пострадавших нет. Подобные выходки, уверены кубинские дипломаты, можно назвать "преступными" и "террористическими". Кроме того, здесь явно не обошлось без "пропагандистских кампаний" со стороны Штатов.

"Посольство Кубы самым решительным образом осуждает эти преступные и террористические действия, предпринятые против представительства и его персонала, аккредитованного во Франции", — заключают дипломаты.