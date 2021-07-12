На Кубе начался майдан. Приготовиться России

США предприняли все меры, чтобы в пандемию уничтожить "Остров Свободы", следующей к майдану надо готовиться Российской Федерации.

На Кубе начались антиправительственные протесты

В это воскресенье в городах Кубы прошли протесты против нехватки медикаментов и продовольствия в пандемию, отключения электроэнергии.

Волнения начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, провинции Артемис на западе страны, звучали лозунги:"Долой диктатуру" и "Родина и жизнь" (в противовес лозунгу Фиделя Кастро "Родина или смерть"). В социальных сетях появились призывы к протесту по всей Кубе.

Они прошли в некоторых районах Гаваны, а также в столицах провинций Камагуэй, Матансас, Сьего-де-Авила и Сантьяго-де-Куба, по сообщению агентства EFE.

В Гаване, описывает корреспондент агентства, на центральной 23-й улице, группа молодых людей перед Кубинским институтом радио и телевидения и провела сидячую забастовку, закончившуюся словесными перепалками "со сторонниками революции", а также задержаниями протестующих.

Журналисты отмечают, что примерно в 15:00 по местному времени интернет- связь на острове была отключена.

Это другое...

Международные организации, такие как Amnesty International или Freedom House, поддержали протесты на Кубе и призвали правительство "уважать право на мирные собрания".

Государственный департамент Соединенных Штатов подчеркнул "право" кубинцев на "мирные" демонстрации. Американский сенатор кубинского происхождения Марко Рубио отметил, что протесты были вызваны "разочарованием граждан Кубы перед лицом репрессий и нарушений прав человека".

"Спонтанные протесты на улицах нескольких кубинских городов начали проходить с криками "мы не боимся", быстро накапливается разочарование по поводу некомпетентности, жадности и репрессий диктатуры", — написал Рубио в "Твиттер".

Куба под тотальными санкциями в пандемию

Куба находится более 60 лет в американской блокаде под тотальным эмбарго на поставки технологий и любой продукции кроме гуманитарных грузов. Действуют экстерриториальные санкции. По оценкам, это стоило кубинцам боле 120 миллиардов долларов недополученных доходов.

В эту субботу Гавана третий день подряд сообщила о самом большом количестве инфицированных и умерших от "ковида": 6923 случаев заражения и 47 летальных исходов. Из-за пандемии на большей части острова действует комендантский час в ночное время.

Диас-Канель рассказал, как США готовили майдан на Кубе

Лидер Кубы — первый секретарь ЦК Коммунистической партии и президент Мигель Диас-Канель, в воскресенье отправился в Сан-Антонио-де-лос-Баньос и оттуда призвал своих сторонников выйти на улицы и готовится к "сражению".

"Мы не позволим никому манипулировать нашей ситуацией, мы не позволим никому защищать план, который не является кубинским", цитирует Juventud Rebelde.

Как отметил Диас-Канель, США, с момента прихода к власти Дональда Трампа, приняли меры по усилению блокады острова с целью вызвать массовые протесты, страна была включена в список стран, "спонсирующих терроризм".

По словам кубинского лидера, США лишили Гавану двух главных источников поступления валюты:

остановили отправку денежных переводов из Соединенных Штатов кубинским семьям, дискредитировали кубинские медицинские миссии, которые были вынуждены покинуть или сократить присутствие во многих странах.

Это было сделано для того, чтобы под предлогом неспособности коммунистов Кубы обеспечить народ всем необходимым наладить "гуманитарную интервенцию", объяснил Диас-Канель.

По его мнению, эта "помощь", если её разрешить, в конечном итоге, "приведёт к подрыву суверенитета и самоопределения народа, как мы уже видели много раз".

Президент Кубы добавил, что действия США вызвали рост проблем, связанных с закупкой необходимых ресурсов для нормального развития кубинской экономики, с производством и распределением товаров и ресурсов, что привело к увеличению существующих проблем и недовольства населения в условиях пандемии.

Мы знали, что никто не будет продавать нам вакцины, у нас не было денег, чтобы выйти на международный рынок и купить их, поэтому создали свои и начали вакцинацию, сказал президент.

Диас-Канель отметил, что план Вашингтона по уничтожению Кубы очевиден, если сравнивать с тем, как действуют США в отношении лояльных правительств.

"Почему другие страны, которые пережили пик пандемии, не подверглись нападкам в прессе и им не навязывались в качестве решения их проблем гуманитарная интервенция? Я думаю, что история и факты показывают, кто за всем этим стоит, и почему они пытаются обескуражить и сбить с толку наш народ", — отметил Диас-Канель.

"Если они ( политики в США) действительно так заинтересованы в помощи Кубе и решении проблем страны, почему они не требуют прекращения блокады, проведения несправедливой политики геноцида? Какая моральная основа поддерживает то, что иностранное правительство может применять эту политику к маленькой стране в таких неблагоприятных ситуациях?", — уточнил президент.

В заключение он предостерёг тех, кто выходит на протесты.

"Те, кто поддерживает демонстрации на Кубе, не желают крепкого здоровья Кубе. Их принципы, их модель — это неолиберальная модель, это приватизация медицинских услуг, образования, это то, что каждый изо всех сил должен спасать самого себя ".

Призыв Диаса-Канеля был услышан. Проправительственные митинги прошли в Гаване и других городах вечером с лозунгами: "Я — Фидель" или "Канель, мой друг, народ с тобой".

Куба не может допустить даже малейшей анархии

Как сказал Pravda. Ru заведующий кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов, такого рода протесты "мы недавно наблюдали в Белоруссии".

"В мире идет гибридная война и на неё привлекаются очень большие деньги", — подчеркнул эксперт.

По его убеждению очевидца, кубинцам живется нелегко во многом "благодаря" блокаде Кубы, которую установили американцы ещё в 1961 году. А в связи с проводимыми реформами в области экономики, смягчением цензуры, открылись новые каналы для финансирования различного рода оппозиционных сил, оппозиционных настроений, подчеркнул эксперт.

Борис Мартынов отметил, что кубинцы хотят идти по пути Китая, совмещая коммунистическую идеологию с рынком, но находясь рядом с США действуют осторожно.

"Они находятся в двухсот милях от Соединенных Штатов и не могут допустить ни малейшего даже признака анархии, даже дать малейший повод — иначе завтра начнется интервенция. У них проходят реформы, но это реформы с расчетом на кубинский менталитет, кубинскую историю и кубинскую географию, прежде всего — это нельзя упускать из виду. А недовольные всегда найдутся и всегда найдутся те, кто будет этих недовольных целенаправленно поддерживать", — сказал Борис Мартынов.

После Кубы на очереди майдан в России

По его словам, России надо понять, что после Кубы США примутся за неё, надо готовиться.

"Нужно быть спокойными и упрямыми, вот и всё, как в песне поётся. Следовать своим курсом, стараться не давать повода для возбуждения разного рода антигосударственных настроений. Но в то же время жёстко отвечать на "хайли лайкли". Оказывается, что о так называемом отравлении Навального на Западе знали заранее, как явствует из отчёта ОЗХО за 2020 год. А у меня другая мысль: а не они ли сами это и организовали, если всё знали заранее? А мы оказались не готовы. Мы опять начали оправдания: "Да нет, все же не так было, да смотрите факты". Да кому нужны факты, извините?", — сказал Борис Мартынов.

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