Расследование гибели президента Гаити "налетело" на угрозы от неизвестных

Расследование убийства Жовенеля Моиза, президента Гаити, столкнулось с неожиданными проблемами. Следователи, ведущие дело, начали получать угрозы от анонимных "доброжелателей".

Как сообщает CNN, расследование стартовало около двух недель назад — а злоумышленники оказались тут как тут. Они писали смс и звонили следователям, угрожая убить их, если те не изменят ход расследования в "нужную сторону".

"Угрозы убийством — не единственное, что усложняет работу гаитянских следователей. Многочисленные источники также описали CNN ряд необычных препятствий, возникших у следователей, в том числе трудности с доступом к местам преступлений, свидетелям и доказательствам", — пишут авторы CNN.

При этом злоумышленники очень точно "подгадали" время для звонков, что позволяет предположить: они каким-то образом узнают, как идёт расследование.

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