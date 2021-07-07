Новости из Гаити: по последним данным, убит президент страны Жовенель Моиз. Группа неизвестных напала на резиденцию президента, убив Моиза и ранив его жену Мартину.
Данные подтвердил в своём заявлении премьер-министр Клод Жозеф. Он уточнил, что Моиз был ранен из огнестрельного оружия, и ранение оказалось смертельным.
"Сегодня в час ночи, 7 июля, группа неизвестных лиц, говоривших на испанском и английском языках, совершила убийство президента Республики. Президент умер от ран. <...>
Осуждая этот одиозный, бесчеловечный и варварский акт, временный премьер-министр доктор Клод Жозеф и начальник национальной полиции (CSPN) призывают население к спокойствию", — приводит данные портал Juno 7.
Премьер-министр заверил население, что руководство страны сделает всё для обеспечения "преемственности власти".
Ранее на Моиза уже было совершено покушение: в 2018 году его также попытались застрелить, но тогда удалось избежать трагедии. Пострадали три охранника, которые прикрыли лидера нации.
Напомним, что с финансовой точки зрения дела у Гаити идут из рук вон плохо: страна накопила примерно 1,8 млрд долларов внешнего долга, при этом более 60% населения живут ниже черты бедности.
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