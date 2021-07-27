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Это другое: в Турции разъяснили для России ситуацию с Украиной и БПЛА

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Москве не стоит делать из мухи слона и думать, что факт переговоров Анкары и Киева по вопросам поставок оружия как-то повлияет на российско-турецкие отношения. Российской стороне стоит просто "смириться".

Это другое: в Турции разъяснили для России ситуацию с Украиной и БПЛА

Напомним, что ранее стало известно о намерении руководства турецкой компании Bayratkar Makina ставить на свои дроны украинские двигатели.

"Мы намерены на всю нашу технику, которая будет производиться в ближайшее время, устанавливать двигатели украинского производителя. Украина — наш стратегический партнёр", — уточнил в эфире канала "Дом" гендиректор компании Халюк Байрактар.

Также ещё в апреле Киев и Анкара обсуждали поставки на Украину турецких БПЛА. А уже 15 июля на Украину привезли первый купленный Bayraktar TB2.

Как уточнил для "Ленты. Ру" профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал, России не стоит волноваться. Да, Анкара планирует развивать отношения с Киевом, но только лишь из-за "пары десятков" БПЛА Украине не стать мощнее России.

"Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и она не должна видеть это в таком свете", — высказался эксперт.

"Западные страны, США и другие, будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы стремимся поддерживать отношения на хорошем уровне", — добавил он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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