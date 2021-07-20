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Эрдоган рассказал о "новой эре" в Афганистане

Мир

В Афганистане, по мнению Анкары, наступает "новая эра". И наряду с двумя уже известными "игроками", США и НАТО, встаёт третий — Турция. Если Анкаре окажут необходимую поддержку, то она поможет — в частности, взяв под управление аэропорт Кабула.

Эрдоган рассказал о "новой эре" в Афганистане

Комментарий по ситуации в Афганистане предоставил турецкий лидер Тайип Эрдоган. Он объяснил, что Турция позитивно смотрит на пожелание США по сохранению функциональности кабульского аэропорта, однако для сотрудничества в этом вопросе Анкара хотела бы выполнения Вашингтоном нескольких условий.

"В Афганистане и регионе наступает новая эра, наряду с США и НАТО стоит Турция.

В настоящее время США приняли решение вывести войска из Афганистана, и они хотят, чтобы аэропорт Кабула продолжал функционировать.

Мы относимся к этому позитивно, и у нас, конечно, есть несколько условий к США как в дипломатических отношениях, так и в вопросах логистики.

Если нам будет оказана необходимая поддержка, то мы подумаем о том, чтобы взять на себя управление аэропортом Кабула", — сообщил Эрдоган на TRT.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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