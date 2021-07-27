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Две Кореи соглашаются восстановить коммуникации, отрезанные более года назад

Мир

Власти Северной и Южной Корей объявили, что страны готовы восстановить свои прямые трансграничные сообщения через 13 месяцев после того, как Север в одностороннем порядке "отключил" их.

Две Кореи соглашаются восстановить коммуникации, отрезанные более года назад

Как сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи Пак Су Хен, связь по его горячей линии возобновится сегодня с 10:00 (по местному времени), передает агентство Yonhap.

Напомним, в июне прошлого года Северная Корея перерезала все линии связи с Южной Кореей в знак протеста против якобы неспособности Сеула помешать активистам этой страны отправлять на север пропагандистские листовки против властей Пхеньяна.

Северокорейские власти отметили, что восстановление линий связи сыграет положительную роль в улучшении межкорейских отношений.

"Теперь вся корейская нация хочет, чтобы отношения между Севером и Югом как можно скорее оправились от отката и стагнации, — заявили в Пхеньяне (цитата Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA). — Восстановление окажет положительное влияние на улучшение и развитие отношений между Севером и Югом".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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