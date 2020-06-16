КНДР перешла от слов к делу: взорван пункт связи с Южной Кореей

В демилитаризованной зоне на границе двух Корей — Северной и Южной — прозвучали взрывы.

Во второй половине дня по местному времени в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории Северной Кореи, прогремели взрывы.

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По данным агентства "Рёнхап", там был взорван совместный офис связи Севера и Юга.

"Ранее первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявляла, что в ближайшее время Пхеньян "разрушит его до основания" — говорится в материале ИА.

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала о намерении Пхеньяна ввести войска в демилитаризованную зону.