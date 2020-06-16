Северная Корея угрожает Южной войной

Армия КНДР готова войти в демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи.

Об этом сегодня заявил официальный Пхеньян.

В минувшие выходные Ким Ен Чен, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила:

"Я приказала армии готовиться к этому шагу. Наши военные готовы превратить линию фронта в крепость и усилить боевую бдительность. Они изучают план действий для армии, чтобы перейти в зоны, которые были демилитаризованы".

Как следует из опубликованного сообщения, эта угроза является продолжением декларированного ранее намерения разорвать дипотношения с соседями.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" писала о том, что формальным поводом для этого послужили листовки, в которых критикуется правящий режим. Эти листовки регулярно перебрасываются через границу в Северную Корею.

Каковы намерения Севера?

Северную и Южную Корею разделяет так называемая демилитаризованная зона (ДМЗ) — буферная зона вдоль границы, которая существует со времен Корейской войны в 1950-х годах.

Сегодня в Генштабе КНДР сказали, что армия находится

"в состоянии повышенной готовности, она готова быстро и тщательно выполнять любые решения правительства".

Заявление прозвучало после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына пригрозила в субботу военными действиями против Южной Кореи, потому что

"мусор надо выбрасывать в мусорную корзину".

Что говорит Южная Корея

Южная Корея серьезно относится к этим угрозам.

Разведка была усилена вдоль демилитаризованной зоны. Президент Мун Чжэ Ин призвал Пхеньян "избегать эскалации напряженности".

Министерство обороны Южной Кореи, со своей стороны, ответило на возобновившиеся угрозы, заявив: