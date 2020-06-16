Северная Корея признала подрыв межкорейского офиса связи

Межкорейский офис связи подорван по решению северокорейских властей. Эту информацию подтвердили в КНДР.

Данные передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"КНДР <…> полностью уничтожила совместное отделение связи между севером и югом в промышленной зоне Кэсон", — говорится в сообщении.

Сообщается, что подрыв был организован в 14:50 по местному времени.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон предупредила о том, что "разрушит его до основания". Также в боевую готовность приведена армия КНДР. По словам Ким Ё Чжон, военные готовы превратить линию фронта в крепость.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о необходимости созвать Совет безопасности ООН в связи со взрывом межкорейского офиса. На встрече планируется решить, какие контрмеры будут предприняты в отношении КНДР.

Напомним, что причиной разрыва дипломатических отношений между двумя Кореями стали массовые провокации. Их устраивают северокорейцы, которые сбежали в Южную Корею, и теперь засылают на территорию бывшей родины воздушные шары с антиправительственными листовками. К ним они крепят деньги, что повышает заинтересованность местного населения.