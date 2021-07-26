EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Саакашвили рассказал о двух сценариях нападения России на Украину
ФСБ пресекла работу 32 подпольных оружейных мастерских в регионах РФ
В программу Венецианского фестиваля вошёл фильм ученика Александра Сокурова
Жаркая коллекция звёздных красоток в купальниках
Милонов назвал российский финал саблисток на Олимпиаде возмездием США
Тоньше и правильнее: о "национальности" в паспортах и единстве народа
Джабаров рассказал о риске "трагической ошибки" Украины в Донбассе
В Белоруссии возбудили более 4,2 тыс. уголовных дел об экстремизме и терроризме
Врач прокомментировал слова Волочковой о вакцинации и ВИЧ

"Перегнуть Россию не сможет ничто": в Грузии оценили сделку по "СП-2"

Мир

В Грузии, как оказалось, тоже пристально следили за сделкой США и ФРГ по "Северному потоку-2". Занимательный материал предоставила жаждущим информации читателям Facebook-страница "Alter-платформа".

Автор: Байден "слил" противодействие "СП-2"

Джо Байден
Джо Байден

На "Alter-платформе" пишут следующее: соглашение по "СП-2" приведёт к ослаблению безопасности Европы. И думает так не кто-нибудь, а польский президент Анджей Дуда.

"Дуда вспоминает, что перегрузка отношений с Россией в 2009 году повлияла на дальнейшую агрессивную политику России и трагедию Украины. <…>

Строительству российско-немецкого газопровода с самого начала противились страны Центральной Европы, особенно Украина и Польша. По их мнению, новый газопровод даёт Кремлю дополнительный рычаг для вмешательства в политику Европы", — пишут на "Alter-платформе".

Ситуация несколько изменилась с приходом к власти Джо Байдена. Если до него Штаты были за санкции, что называется, двумя руками, то после его "воцарения" в Белом доме противодействие газопроводу пошло на спад.

"…в последний период слышались месседжи, что 90% газопровода уже завершено и остановить проект невозможно", — напоминает автор поста.

Читатели: "Перегнуть Россию не сможет ничто"

Северный поток 2
Северный поток-2

В комментариях под постом бушуют критики: многие сошлись во мнении по поводу Байдена, который "опозорился", и начали, не сдерживая эмоции, критиковать лидера США. Мнения приводятся в цензурных версиях.

"И это в то время, как Байден говорил: "Трамп — щенок Путина". И что же делает он сам? Позор!!!"

"Байден пришёл к власти, как наши националы: начал с того, что Трамп — "пророссийский", а затем занялся "пророссийской" задачей"

"Перегнуть Россию не сможет ничто"

"Старый педофил сдался Путину"

"Да где она, Европа? Фьють — и нет её. Евросоюз постепенно разваливается, это лишь начало"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
"Мы вправе потребовать": Чубайс придумал, как частично обойти санкции
Удручающая реальность: "Яблоко" выходит из игры
"Перегнуть Россию не сможет ничто": в Грузии оценили сделку по "СП-2"
Песков высказался о "точке" в спорах Москвы и Токио
Алла Пугачёва занялась основательным ребрендингом
Саакашвили рассказал о двух сценариях нападения России на Украину
ФСБ пресекла работу 32 подпольных оружейных мастерских в регионах РФ
В программу Венецианского фестиваля вошёл фильм ученика Александра Сокурова
Проект Литвы "Тихановская" — глуп, неактуален и бесперспективен
Жаркая коллекция звёздных красоток в купальниках
Популярное
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин

В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.

Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Российский шоу-бизнес
Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело
Происшествия
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
Людмила Черткова Сколько раз организаторам Олимпиады-2020 придётся "переносить" границы Крыма Людмила Черткова Василий Амирджанов СК убедит молодёжь не участвовать в протестах Василий Амирджанов Любовь Степушова ЦРУ "смотрит", как Россия выполняет обещание о хакерах. Что это за проблема? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Как статья Путина об Украине вскрыла вонючие консервы
Мир. Новости мира
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Общество
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников