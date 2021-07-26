"Перегнуть Россию не сможет ничто": в Грузии оценили сделку по "СП-2"

В Грузии, как оказалось, тоже пристально следили за сделкой США и ФРГ по "Северному потоку-2". Занимательный материал предоставила жаждущим информации читателям Facebook-страница "Alter-платформа".

Автор: Байден "слил" противодействие "СП-2"

Джо Байден

На "Alter-платформе" пишут следующее: соглашение по "СП-2" приведёт к ослаблению безопасности Европы. И думает так не кто-нибудь, а польский президент Анджей Дуда.

"Дуда вспоминает, что перегрузка отношений с Россией в 2009 году повлияла на дальнейшую агрессивную политику России и трагедию Украины. <…> Строительству российско-немецкого газопровода с самого начала противились страны Центральной Европы, особенно Украина и Польша. По их мнению, новый газопровод даёт Кремлю дополнительный рычаг для вмешательства в политику Европы", — пишут на "Alter-платформе".

Ситуация несколько изменилась с приходом к власти Джо Байдена. Если до него Штаты были за санкции, что называется, двумя руками, то после его "воцарения" в Белом доме противодействие газопроводу пошло на спад.

"…в последний период слышались месседжи, что 90% газопровода уже завершено и остановить проект невозможно", — напоминает автор поста.

Читатели: "Перегнуть Россию не сможет ничто"

Северный поток-2

В комментариях под постом бушуют критики: многие сошлись во мнении по поводу Байдена, который "опозорился", и начали, не сдерживая эмоции, критиковать лидера США. Мнения приводятся в цензурных версиях.

"И это в то время, как Байден говорил: "Трамп — щенок Путина". И что же делает он сам? Позор!!!"

"Байден пришёл к власти, как наши националы: начал с того, что Трамп — "пророссийский", а затем занялся "пророссийской" задачей"

"Перегнуть Россию не сможет ничто"

"Старый педофил сдался Путину"

"Да где она, Европа? Фьють — и нет её. Евросоюз постепенно разваливается, это лишь начало"